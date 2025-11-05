El primer ministro belga convoca reunión de emergencia tras nuevos sobrevuelos de drones

El primer ministro belga, Bart De Wever, reunirá el jueves de urgencia un consejo nacional de seguridad, tras nuevos reportes de drones en las inmediaciones de grandes aeropuertos, que el martes obligaron a cerrar temporalmente el espacio aéreo.

La multiplicación de estos sobrevuelos sospechosos, cuyo origen sigue siendo desconocido, preocupa a las autoridades.

Junto a responsables de la policía y del ejército, el jefe del gobierno examinará la respuesta a adoptar durante una reunión «prevista el jueves», anunció su gabinete el miércoles.

Skeyes, empresa encargada del control aéreo en Bélgica, tuvo que interrumpir todo el tráfico sobre el país en dos ocasiones el martes por la noche, hacia las 19H00 GMT y nuevamente a las 21H00 GMT, tras dos reportes sucesivos de drones en las inmediaciones de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, el principal del país, y de Lieja.

El tráfico pudo reanudarse progresivamente pero decenas de vuelos tuvieron que ser cancelados.

Entre 400 y 500 pasajeros se vieron obligados a pasar la noche en Zaventem, indicó una portavoz de la empresa operadora.

Por otra parte, varias personas informaron el miércoles por la noche de la posible presencia de un dron cerca de un cuartel militar en Heverlee, cerca de Lovaina, aunque no se pudo confirmar la información, precisó a AFP el portavoz de la policía local, Marc Vranckx.

El medio flamenco HLN también informó que la base militar de Kleine-Brogel, en el noreste del país –conocida por albergar armas nucleares estadounidenses en nombre de la OTAN– fue nuevamente sobrevolada el miércoles, tras haber sido objeto de tres sobrevuelos el fin de semana anterior.

Al igual que varios países europeos (Dinamarca, Alemania y Noruega), Bélgica se enfrenta a un aumento de sobrevuelos de drones considerados sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.

El ministro de Defensa, Theo Francken, se niega a señalar a Rusia como responsable de estos incidentes, pero mencionó una operación coordinada llevada a cabo por «profesionales para sembrar pánico y desestabilizar» a Bélgica.

A principios de octubre drones no identificados sobrevolaron el campo militar de Elsenborn, cerca de la frontera con Alemania, un caso en manos de la fiscalía federal.

