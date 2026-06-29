El primer ministro belga cuenta que llegó a pesar 143 kilos y dejó el alcohol hace 15 años

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Bruselas, 29 jun (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha explicado que llegó a pesar 143 kilos y que sufría «obesidad mórbida», una situación que define como «una cuestión de vida o muerte» en una entrevista en la que también cuenta que hace 15 años dejó el alcohol por completo.

«Soy alguien naturalmente excesivo. Cuando bebo, bebo mucho. Así que es mejor que no beba nada en absoluto. El doctor Chris Goossens me dijo, además, que en mi juventud había bebido más de lo que una persona normal podría beber en toda una vida. No lo echo de menos: no siento absolutamente ninguna necesidad de beber alcohol», contó en una entrevista concedida a la revista De Zondag.

El líder del partido nacionalista N-VA explicó que aquella etapa de su vida en la que sufría «obesidad mórbida» llegó a convertirse en un problema grave de salud, pero no ocultó que su imagen de hombre con sobrepeso pudo ayudarle políticamente.

«¿El gordo simpático? Sí, aquí eso no es una desventaja. Y si, además, el gordo resulta ser gracioso, es el premio gordo. El humor negro, en particular, pasa mejor cuando viene de alguien con sobrepeso. Mejor no adelgazar si uno quiere conservar su popularidad», ironizó.

Bart De Wever, que hoy tiene 55 años y una figura delgada, logró perder 58 kilos y a lo largo de 2012 su peso había caído a unos 83. Se había convertido en una situación «de vida o muerte», agregó.

Al igual que la cerveza, las patatas fritas son otro símbolo nacional en Bélgica, donde las estadísticas suelen arrojar un elevado consumo de este manjar popular, como ilustra el hecho de que el presidente de la región de Flandes, Mathias Diependaele, ha confesado que come patatas fritas hasta diez veces por semana.

Bart de Wever explica que también se permite de vez en cuando disfrutar de ese plato de tradición callejera, pero con moderación.

Las confesiones personales de De Wever llegan después de que su esposa, Veerle Hegge, publicara el año pasado el libro «De stem van mijn stilte» (‘La voz de mi silencio’), en el que relata su lucha contra la anorexia en la edad adulta, varios ingresos hospitalarios, abusos sexuales sufridos en la infancia y la soledad vivida en una familia marcada por la intensa carrera política de su marido. EFE

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