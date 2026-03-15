El primer ministro belga dice que, al no poder presionar a Rusia sobre Ucrania, la UE necesita «un acuerdo»

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Como la Unión Europea no puede hacer plegar a Rusia en su guerra contra Ucrania, debería tener un mandato de sus países miembros para negociar con Moscú, dijo el primer ministro belga Bart De Wever.

«Como no somos capaces de amenazar a [Vladimir] Putin, enviando armas a Ucrania, y no se lo puede asfixiar económicamente sin el apoyo de Estados Unidos, solo hay un método: llegar a un acuerdo», declaró este conservador flamenco en entrevista con el diario belga L’Echo.

De Wever considera que hacer ceder a Rusia solo sería posible a condición de tener «el apoyo a 100% de Estados Unidos».

Pero Estados Unidos «no está de ninguna manera a favor de Ucrania. Pienso a veces que es más cercano a Putin que [al presidente ucraniano Volodimir] Zelenski», añadió.

«Sin mandato para negociar en Moscú, no estamos en la mesa de negociaciones, donde los estadounidenses van a obligar a Ucrania a aceptar un acuerdo. Y ya puedo decir a que será un mal acuerdo para nosotros», afirmó.

Varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, buscaron recientemente relanzar los contactos con Putin, con el objetivo de no dejar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratar por su cuenta de llegar a una solución del conflicto.

Pero la jefa de la diplomacia de la UE, la estonia Kaja Kallas, considera que los europeos deben de antemano entenderse entre ellos sobre lo que esperan de Rusia, antes de hablar a su presidente.

Alemania, uno de los principales apoyos de Ucrania desde la invasión masiva desencadenada por Rusia en febrero de 2022, exige también una gran vigilancia sobre las condiciones necesarias para poner fin a las hostilidades.

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