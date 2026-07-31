El primer ministro británico, «pragmático» frente a Trump sobre las perforaciones en el mar del Norte

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Ante las presiones de Donald Trump, quien desde hace meses insta a Reino Unido a aumentar las perforaciones en el mar del Norte, el primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró este jueves que será «pragmático», añadiendo que «no puede ignorar» ese recurso.

«He indicado durante la llamada telefónica que tuvimos» la semana pasada con Trump «que adoptaría un enfoque pragmático respecto al mar del Norte, y esa es mi intención de cara al futuro», confirmó Burnham.

«Hay un recurso ahí. Cuando la gente atraviesa dificultades, no podemos ignorarlo», continuó el dirigente laborista, que asumió el cargo la semana pasada en sustitución de Keir Starmer.

El tema genera debate en Reino Unido, ya que el Partido Laborista había afirmado durante la campaña que le permitió volver al poder en 2024 que no emitiría «nuevas licencias para explorar nuevos yacimientos» de petróleo y gas, aunque precisó que no «revocaría las licencias existentes».

El anterior gobierno laborista ya había suavizado su postura en noviembre pasado, al abrir la puerta a nuevos permisos para autorizar «una producción limitada» en yacimientos existentes o en sus proximidades.

El yacimiento de gas Jackdaw, situado al este de Aberdeen, y el campo petrolífero Rosebank, al oeste de las islas Shetland, ambos en Escocia, se encuentran en el foco del debate tras una batalla legal que llevó a la anulación, a finales de enero de 2025, de las autorizaciones concedidas por las autoridades británicas a los grupos Shell y Equinor.

El gobierno británico ha abierto consultas públicas y deberá decidir si renueva o no la autorización para estos proyectos.

Los partidarios de las perforaciones destacan beneficios rápidos en materia de seguridad e independencia energética, pero los expertos señalan limitaciones, para petróleo y gas, al ser una cuenca en proceso de agotamiento.

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