El primer ministro británico inicia su mandato con una medida para reforzar el poder adquisitivo

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El nuevo primer ministro laborista Andy Burnham reúne este martes a su gobierno tras anunciar a los británicos que les reducirá los impuestos sobre la factura de la luz para mejorar su poder adquisitivo.

Burnham, de 56 años, situado ideológicamente más a la izquierda que su predecesor Keir Starmer, anunció este martes la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) de las facturas eléctricas de los hogares a partir de octubre para aliviar el costo de vida a millones de personas.

Es la primera iniciativa del nuevo gabinete de Burnham, en el que no han tenido cabida los fieles de Starmer.

«Estamos tomando acción inmediata para recortar los impuestos a la electricidad, poner más dinero en los bolsillos de la gente y restaurar la esperanza», declaró Burnham en un comunicado, un día después de asumir como jefe de gobierno.

Da así un primer paso para congraciarse con unos votantes laboristas decepcionados con el gobierno formado por Starmer en julio de 2024, cuando su formación política puso fin a catorce años de ejecutivos conservadores.

– «Purga» de fieles a Starmer –

Los diarios The Times y The Independent hablan este martes de una «purga».

La prensa británica destaca como la gran sorpresa el nombramiento en el Ministerio de Finanzas de John Healey, titular de Defensa con Starmer y que abandonó el gobierno por desacuerdos presupuestarios.

Healey, que sustituye a Rachel Reeves, afronta una tarea difícil en un contexto de crecimiento económico débil y unas finanzas públicas limitadas por el elevado nivel de deuda.

El nuevo ministro de Finanzas deberá coordinar las medidas de mejora del poder adquisitivo prometidas por Burnham, quien el lunes se comprometió a ofrecer a los británicos «un poco de alivio».

La medida de Burnham sobre las facturas eléctricas contrasta con una decisión adoptada por Starmer, quien restringió el denominado cheque energético, una ayuda destinada a sufragar los gastos de calefacción de los pensionistas durante el invierno.

Aquella decisión dejó sin ayuda a millones de jubilados, generando controversia y lastrando su mandato, en un contexto de gran subida en las encuestas del partido antiinmigación Reform UK.

El lunes, en su primer discurso como primer ministro, Burnham prometió un «plan a diez años» para enderezar el rumbo. El país debe «recuperar su estabilidad», dijo.

Burnham añadió que su plan incluirá una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de «erradicar el fenómeno de las personas sin hogar».

– Conversación con Trump –

Dentro de ese plan, la cartera de Defensa pasa a manos de Wes Streeting, ambicioso exministro de Sanidad, que llegó a plantearse disputar a Starmer el liderazgo del Partido Laborista.

Streeting tendrá la misión de poner en marcha el plan de inversión a diez años destinado a modernizar el ejército.

En el plano militar, Burnham anunció el lunes su apoyo «al 100%» al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, en su conflicto con Rusia, siguiendo en ese sentido la línea de Starmer.

Burnham expresó también su «compromiso con la defensa y la seguridad» en su primera conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, en su red Truth Social, dijo que Burnham «tiene una gran tarea por delante, pero podrá llevarla a cabo y, por supuesto, ¡Estados Unidos estará ahí para ayudarlo!».

Dentro de los cambios en el gabinete destaca la llegada del que fuera líder del Partido Laborista entre 2010 y 2015, Ed Miliband, al Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo hasta ahora titular de Energía.

Por su parte, Shabana Mahmood, conocida por su firmeza en materia de inmigración, sigue como ministra de Interior.

Por último, otra representante del ala izquierda del partido, Angela Rayner, recupera la cartera de Vivienda, que ocupó entre julio de 2024 y septiembre de 2025, antes de dimitir.

psr/erl