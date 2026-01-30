El primer ministro británico Keir Starmer apoya la idea de atacar Irán

Londres, 30 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, apoyó este viernes la idea de atacar Irán para lograr dos objetivos: impedirle desarrollar armas nucleares y frenar la represión de las protestas populares.

Interrogado por la BBC en Shanghái, en medio de su viaje oficial a China, el primero de un mandatario británico en ocho años, Starmer dijo que existe «un objetivo», que es frenar a Irán en esas dos cuestiones.

Y al ser preguntado sobre si apoyaría un ataque estadounidense contra el país, contestó: «Lo que digo es que apoyamos ese objetivo y que estamos hablando con los países aliados sobre cómo alcanzar ese objetivo».

Los medios británicos interpretaron de inmediato esas palabras -que como suele ser habitual en Starmer, nunca son tajantes- como un apoyo a una eventual intervención estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que «el tiempo se acababa» para que Irán vuelva a la mesa de negociaciones con el fin de tratar sobre su programa nuclear y en la noche de este jueves recordó que su país se prepara para ese ataque, sin descartar una solución pacífica.

«Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando en este momento (hacia Irán) y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos», dijo en Washington. EFE

