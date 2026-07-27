El primer ministro británico quiere reformar el sistema de asistencia social

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El primer ministro británico, Andy Burnham, señaló este lunes que quiere reformar el sistema de asistencia social, que incluye los casos de dependencia o discapacidad, cuyo coste no ha dejado de aumentar en los últimos años.

Además, Burnham planteó un posible endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones sociales.

En su primera entrevista con la BBC desde su llegada a Downing Street, hace una semana, Burnham declaró que dedicará «todo el capital político» del que dispone para transformar el sistema de asistencia social, al que calificó de «deficiente».

«Creo que es posible llevar a cabo cambios importantes antes de las próximas elecciones» legislativas, previstas para 2029, afirmó el nuevo jefe del gobierno laborista.

Antiguo ministro de Sanidad bajo el mandato de Gordon Brown, entre 2009 y 2010, Andy Burnham lleva años defendiendo la creación de un sistema universal de asistencia social, similar al existente en el ámbito de la sanidad.

Este sector, que incluye especialmente la atención domiciliaria y el alojamiento de personas mayores o dependientes, está sometido a una fuerte presión financiera.

A diferencia del NHS (el sistema nacional de salud), que es gratuito, estos servicios se financian en gran medida en función de los recursos económicos de los usuarios, y las autoridades locales, responsables de estos servicios, tienen dificultades para hacer frente a una demanda creciente derivada del envejecimiento de la población.

Paralelamente, la falta de plazas y de personal puede retrasar el alta hospitalaria de algunas personas, lo que contribuye a saturar el sistema público de salud, el NHS.

El nuevo jefe del gobierno también se refirió a las prestaciones sociales, al considerar que el Reino Unido debe «tomarse en serio» el aumento del coste del sistema.

Burnham sugirió endurecer las condiciones de acceso a determinadas prestaciones para incentivar que un mayor número de beneficiarios vuelva a incorporarse al mercado laboral.

El debate se produce en un momento en que el gasto británico en prestaciones por incapacidad y por motivos de salud sigue aumentando desde la pandemia del covid, impulsado por el incremento del número de personas que permanecen alejadas del mercado laboral durante largos periodos por razones médicas.

mhc/psr/pb