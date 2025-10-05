The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El primer ministro británico viajará a la India para revisar el pacto comercial con Modi

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 5 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, realizará su primera visita oficial a la India el próximo miércoles, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento al reciente acuerdo comercial entre ambos países, informaron fuentes oficiales.

«A invitación del primer ministro Narendra Modi, el primer ministro del Reino Unido, el muy honorable Sir Keir Starm, visitará la India los días 8 y 9 de octubre de 2025. Será la primera visita oficial del primer ministro Starmer a la India», señaló el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

La visita de dos días tiene lugar tras la firma del acuerdo de libre comercio bilateral en julio, que redujo aranceles sobre bienescomo textiles, whisky y automóviles, y amplió el acceso de empresas de ambos países a nuevos mercados.

Valorado en cerca de 7.500 millones de dólares, el acuerdo fue considerado por Starmer como «el más significativo económicamente desde el Brexit».

Durante el viaje, Starmer y Modi se reunirán en Bombay para revisar los avances en la Asociación Estratégica Integral India-Reino Unido, enmarcada en la ‘Visión 2035’, una hoja de ruta que impulsa la cooperación en comercio e inversión, tecnología, defensa, energía, salud y educación, recoge la nota.

El ministerio indicó que ambos líderes mantendrán encuentros con representantes empresariales y del sector industrial para analizar las oportunidades derivadas del Acuerdo Económico y Comercial Integral India-Reino Unido, considerado un pilar central de la futura relación económica.

Según el Ministerio indio, el viaje del primer ministro británico dará continuidad al impulso generado por la visita del primer ministro Modi al Reino Unido hace tres meses, y ofrecerá una oportunidad para evaluar el progreso de los compromisos asumidos y reforzar la cooperación en los principales ámbitos de la asociación estratégica. EFE

lgm/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR