El primer ministro canadiense asistirá a la cena de bienvenida a Felipe VI en Ottawa

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Toronto (Canadá), 19 may (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistirá a la cena que la gobernadora general del país, Mary Simon, quien ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca británico, ofrecerá esta noche a Felipe VI, quien llegó este martes a Ottawa para realizar una visita de trabajo de tres días.

La presencia de Carney en la cena oficial que Simon ofrecerá en su residencia oficial de Rideau Hall para dar la bienvenida al país al rey de España en Canadá supone un cambio de última hora en la agenda del jefe de Gobierno canadiense.

En el itinerario para hoy que la Oficina del Primer Ministro de Canadá había publicado el lunes, no aparecía su presencia a la cena ofrecida por Simon.

Felipe VI llegó este martes a Ottawa al frente de una delegación que incluye al vicepresidente primero, y ministro de Economía, de España, Carlos Cuerpo, y a una nutrida representación de algunas de las principales empresas españolas.

La visita del monarca español tiene un marcado contenido económico y comercial, ya que el miércoles, Felipe VI asistirá a un foro empresarial y participará en reuniones con inversores canadienses.

También el miércoles, el rey de España se reunirá con la colonia española en Canadá y entregará posteriormente a la escritora canadiense Margaret Atwood el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía.

La última jornada en Canadá tendrá un carácter más personal para el monarca español: Felipe VI visitará Lakefield College School, donde siendo príncipe estudió entre 1984 y 1985 el equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU), para reunirse con algunos de sus antiguos compañeros. EFE

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