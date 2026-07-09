El primer ministro canadiense entrega a la policía el revólver que le regaló Erdogan

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Toronto (Canadá), 9 jul (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha entregado a la Policía Montada de Canadá el revólver que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le regaló durante la visita que realizó a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN, celebrada los pasados 7 y 8 de julio .

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que el obsequio «está siendo transferido a la Policía Montada para su desactivación».

Las autoridades canadienses añadieron que la munición del arma, que también formaba parte del regalo del presidente turco, «se quedó en Turquía».

Ahora, el Gobierno canadiense está estudiando «encontrar un lugar adecuado para el regalo, incluido en un museo».

Erdogan regaló a los líderes que asistieron a la cumbre de la OTAN, que concluyó el miércoles en la capital turca, un revólver con el nombre de cada uno de ellos grabado en el arma. El líder turco también incluyó munición.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también recibieron el singular presente.

La portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, declaró a EFE que «el arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta tiene la intención de donarla a un museo militar». EFE

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