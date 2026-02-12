El primer ministro canadiense visitará la localidad donde ocho personas fueron asesinadas

3 minutos

Toronto (Canadá), 12 feb (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este jueves que viajará a la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, donde el martes una joven de 18 años que sufría problemas de salud mental mató a ocho personas antes de quitarse la vida.

Un portavoz de Carney informó de que el primer ministro «visitará próximamente Tumbler Ridge para apoyar a la comunidad», después de que este cancelara un viaje previsto esta semana a la Conferencia de Seguridad de Múnich tras conocer la gravedad del ataque contra la escuela secundaria de la localidad, en el que también resultaron heridas 27 personas.

«La Oficina del Primer Ministro está trabajando de forma estrecha con la comunidad y las autoridades locales para finalizar los detalles sobre la base de sus necesidades inmediatas», añadió en un comunicado.

Columbia Británica, en cuyo interior se sitúa Tumbler Ridge, declaró este jueves un día de duelo en toda la provincia para honrar a las víctimas del ataque.

En la noche del miércoles, centenares de personas se reunieron en la localidad, con una población de 2.400 personas y situada a 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para celebrar una vigilia en honor de los fallecidos.

La Policía Montada de Canadá, que está investigando la matanza, no ha revelado las identidades de las víctimas, aunque sí ha proporcionado sus edades y género.

Según los datos dados a conocer el miércoles, los fallecidos son tres niñas de doce años, dos niños de 12 y 13 años, una maestra de la escuela, de 39 años.

La autora de la matanza, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, también mató a su madre, identificada como Jennifer Strang, y su hermanastro, de once años, antes de quitarse la vida.

Miembros de la comunidad y familiares han empezado a identificar en las últimas horas a algunas de las víctimas del segundo peor ataque contra un centro educativo de la historia de Canadá.

Uno de los niños fallecidos es Abel Mwansa Jr., según señaló hoy el periódico The Globe and Mail. Su familia, originaria de Zambia, se trasladó hace unos años a Canadá por razones laborales.

Una de las dos personas heridas de extrema gravedad es Maya Gebala, de 12 años. Su madre, Cia Edmonds, publicó en Facebook que sufrió heridas de bala en la cabeza y la nuca y que está luchando por su vida.

Edmonds señaló el miércoles en Facebook que los médicos le advirtieron que su condición había empeorado y que el daño a su cerebro era demasiado grave «y no superaría la noche».

«Nuestro bebé necesita un milagro», añadió.

La última información proporcionada por la familia a través de la página de Gofundme creada para recaudar fondos, y que a fecha de hoy ya ha conseguido cerca de 270.000 dólares (unos 22.700 euros), indica que Maya ha sido operada para detener la hemorragia. EFE

jcr/ygg/mgr