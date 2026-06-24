El primer ministro chino destaca la «estabilidad» de su economía en el ‘Davos de verano’

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Pekín, 24 jun (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, destacó este miércoles la «estabilidad» de la economía china durante su intervención en la sesión plenaria de la 17ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como el ‘Davos de verano’, que se celebra esta semana en la ciudad nororiental china de Dalian.

Li afirmó que la economía china ha mostrado un arranque «resiliente» este año pese a un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y una recuperación global todavía frágil.

Según Li, el producto interior bruto (PIB) chino creció un 5 % interanual en el primer trimestre, mientras que en el segundo la actividad mantiene una «buena tendencia», con «aumento de los beneficios empresariales, recuperación moderada de los precios y mejora de las condiciones de vida».

El primer ministro presentó esos datos como una señal de «certidumbre» en un momento de mayor volatilidad global, si bien la economía china sigue enfrentándose a desafíos como la prolongada crisis inmobiliaria, la debilidad de la confianza privada, el envejecimiento demográfico y el endeudamiento de los gobiernos locales.

Li también hizo hincapié en la innovación como «clave» del crecimiento a largo plazo y citó avances en sectores como el espacio comercial, la información cuántica, los circuitos integrados, la fusión nuclear y la inteligencia artificial.

El discurso se produjo en una edición del foro centrada precisamente en cómo trasladar la innovación a nuevos modelos de crecimiento, bajo el lema ‘Innovar a escala’.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) enmarca la cita en un contexto de tensiones arancelarias, presión sobre las cadenas de suministro y dudas sobre la capacidad de la inversión récord en inteligencia artificial para traducirse rápidamente en aumentos de productividad.

En un informe publicado este mes, el WEF advirtió de que la fragmentación comercial y financiera ya cuesta a la economía mundial entre 213.000 y 307.000 millones de dólares anuales y que, si se profundiza, podría provocar pérdidas equivalentes al 6,4 % del PIB global.

El evento reúne hasta este jueves en Dalian a más de 1.700 representantes de los ámbitos político, empresarial, académico y mediático de más de 90 países y regiones, con la asistencia anunciada de los jefes de Gobierno de Bangladés, Guinea, Kazajistán, Corea del Sur, Mongolia y Montenegro, además del primer ministro chino. EFE

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