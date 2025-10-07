El primer ministro chino viajará a Corea del Norte por aniversario del Partido del Trabajo

2 minutos

Pekín, 7 oct (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, viajará esta semana a Corea del Norte para asistir a las celebraciones con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de Trabajo, que tendrán lugar el próximo viernes en Pionyang, informaron este martes fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China explicó que Pekín aprovechará esta visita para «reforzar la comunicación estratégica, estrechar los intercambios y la cooperación, y promover el desarrollo continuo de las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre China y Corea del Norte».

«China y Corea del Norte son vecinos tradicionales y amistosos. Mantener, consolidar y desarrollar bien las relaciones chino-norcoreanas siempre ha sido una política estratégica firme e inquebrantable del Partido y del Gobierno chinos», apuntó el texto oficial.

La semana pasada, el primer ministro chino mantuvo una reunión en Pekín con la canciller norcoreana, Choe Son-hui, a quien le aseguró que China está dispuesta a «fortalecer los intercambios e interacciones» con Corea del Norte «a todos los niveles».

Durante el encuentro, Li aseguró que su país valora el «apoyo constante y firme» de Corea del Norte en cuestiones que afectan a los «intereses fundamentales y las principales preocupaciones de China».

Choe, por su parte, declaró que «consolidar y desarrollar las relaciones con China» es la «postura inquebrantable» del Gobierno de Pionyang.

La presencia de Li en Pionyang tendrá lugar un mes después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, viajara a la capital china para asistir a un desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Pekín sigue siendo el principal aliado político y socio económico de Pionyang, en un escenario marcado por las sanciones internacionales a Corea del Norte y por la creciente cooperación militar de este país con Rusia. EFE

pek-jacb/sbb