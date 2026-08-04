El primer ministro de Bélgica pide «llegar al fondo de lo sucedido» en Ceuta

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Bruselas, 4 ago (EFE).- El primer ministro de Bélgica, el nacionalista flamenco Baart de Wever, pidió este martes «llegar al fondo de lo sucedido» en Ceuta (España) tras la entrada en la ciudad autónoma española de más de 50.000 migrantes procedentes de Marruecos la pasada semana, y sostuvo que estas imágenes «son desastrosas para la población.

«Debemos llegar al fondo de lo sucedido. Hay muchas contradicciones (…) Está claro que Europa debe cerrar sus fronteras. Imágenes como ésta son desastrosas para la población. Parece que hay una puerta abierta y que cualquiera que quiera presionarnos puede utilizar la migración como arma», dijo De Wever a los medios locales.

Este lunes, los ministros de Interior de los Veintisiete mantienen una reunión informal para tratar la situación en el enclave español después de que varios Estados miembros criticaran a España cuando estalló la crisis por diferencias en el modelo de gestión del reto migratorio, algo a lo que el mandatario belga restó importancia.

«El primer ministro Sánchez puede ser una excepción en ese sentido, pero tiene derecho a hacerlo: fue elegido democráticamente», aseveró De Wever.

Su ministra de Interior, la también nacionalista flamenca Anneleen van Bossuyt, señaló antes del inicio de la reunión, que comenzó a las 10.00 horas locales (8.00 GMT), que se deben «evitar a toda costa este tipo de situaciones» para lo que es necesario «proteger mejor las fronteras exteriores» de la UE y criticó la regularización de migrantes que ha impulsado el Ejecutivo español.

«Nuestra política migratoria dista mucho de la del gobierno español. Estas regularizaciones masivas tienen un efecto de atracción demasiado fuerte», manifestó Van Bossuyt. EFE

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