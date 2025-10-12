El primer ministro de Canadá, Mark Carney, viaja a la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto

1 minuto

Nueva York, 13 oct (EFE).- El primer ministro de Canada, Mark Carney, viajó este domingo a Egipto para asistir este lunes a la firma de un plan de paz destinado a poner fin a la guerra en Gaza, según los medios locales.

En tanto, el líder canadiense se unirá a más de 20 países en una cumbre encabezada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi.

También confirmó su asistencia el primer ministro británico, Keir Starmer.

La cumbre se celebrará el lunes en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh.

El miércoles, Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia. EFE

syr/gad