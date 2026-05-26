El primer ministro de Canadá juzga «inaceptable» el trato a los activistas de la flotilla para Gaza

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el lunes como «inaceptable» el «escandaloso trato» a los activistas de la flotilla para Gaza, incluidos 12 canadienses, durante una llamada con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Carney pidió una investigación independiente y «condenó fuertemente» las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir.

El funcionario israelí de 50 años generó rechazo tanto internacional como de su gobierno al publicar un video en el que mostraba a decenas de activistas arrodillados y con sus manos atadas.

«Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa», les dijo el ministro de extrema derecha.

La semana pasada, Canadá anunció que llamaría a consultas al embajador israelí por este «trato deplorable», como lo calificó la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

Tras llegar el 21 de mayo a Estambul (Turquía), después de su expulsión de Israel, los activistas denunciaron haber sido sometidos a humillaciones.

«Estuvimos bajo constante amenaza», dijo a la AFP por teléfono Safa Chebbi, un canadiense que ya regresó a su país.

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