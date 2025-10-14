El primer ministro de Francia propone suspender la reforma de las pensiones para superar la crisis política

El primer ministro, Sébastien Lecornu, propuso este martes al Parlamento suspender la impopular reforma de las pensiones de 2023 hasta la próxima elección presidencial, prevista en 2027, para superar la profunda crisis política que sacude Francia.

La suspensión de esta reforma era una de las líneas rojas de la oposición socialista para no sumar sus votos a los del resto de la izquierda y a la extrema derecha para tumbar al tercer gobierno del presidente Emmanuel Macron en menos de un año.

«Propondré al Parlamento este otoño [boreal] suspender la reforma de 2023 sobre las pensiones hasta la elección presidencial», afirmó el primer ministro durante su primer discurso de política general ante los diputados.

El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años a partir de 2027 de la cotización necesaria para una pensión completa cristalizan desde su adopción en 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista.

La izquierda hizo campaña por su derogación durante las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron la crisis política actual al dejar una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Los socialistas habían pedido la suspensión de la reforma para no tumbar a Lecornu. Dos mociones de censura, presentadas por la izquierda radical y la ultraderecha, se debatirán el jueves y si se aprueban, Macron advirtió este martes que habrá un adelanto electoral.

A la espera de la respuesta de los socialistas, el líder comunista Fabien Roussel celebró «una primera victoria», mientras que el líder de la izquierda radical La Francia Insumisa, Manuel Bompard, denunció que Lecornu ganaba simplemente tiempo y urgió a censurarlo.

La suspensión de la reforma de las pensiones divide por su parte al oficialismo. El presidente, que la impuso por decreto, había rechazado hasta el momento ceder a este reclamo que pedían desde hace más de dos años la oposición de izquierdas y los sindicatos.

El flamante Nobel de Economía Philippe Aghion llamó incluso a un acuerdo sobre una suspensión de la reforma de las pensiones, para evitar el «peligro» de la llegada al poder del partido ultraderechista de Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la primera vuelta.

– Compensar –

Lecornu, de 39 años, precisó que no habrá ningún retraso de la edad «hasta enero de 2028», como solicitó el primer sindicato francés CFDT, y la duración de la cotización permanecerá también congelada en «170 trimestres hasta enero de 2028».

Pero en un momento en que la segunda economía de la UE se encuentra bajo presión para reducir su elevada deuda pública (115,8% del PIB) y para llevar el nivel de déficit público por debajo del 5% del PIB en 2026, advirtió que la suspensión tendrá un costo.

Esta medida, que beneficiará a 3,5 millones de franceses, costará «400 millones de euros» (462 millones de dólares) en 2026 y «1.800 millones» de euros (2.085 millones de dólares en 2027, precisó Lecornu, advirtiendo que deberá ser «compensada con ahorros».

Su anuncio llega horas después de la presentación de su proyecto de presupuestos para 2026 que prevé un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (34.670 millones de dólares), en gran parte por una reducción del gasto público.

Lecornu, que se autodefine como un «monje soldado», también respondió a otros reclamos de los socialistas como la renuncia a adoptar los presupuestos y las leyes sin el voto del Parlamento, como permite la ley, y abrió la puerta a medidas de justicia fiscal.

La oposición socialista reclamaba gravar más a los ultrarricos con la introducción de varias medidas, como la llamada «tasa Zucman» consistente en imponer con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

El primer ministro ya rechazó esta tasa, pero en un intento de acercarse a los socialistas, su proyecto prevé prolongar la contribución excepcional sobre los beneficios de las grandes empresas y sobre las grandes fortunas, entre otras medidas.

