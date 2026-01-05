El primer ministro de Groenlandia insta a mantener la calma tras las amenazas de Trump

El primer ministro de Groenlandia llamó el lunes a no ceder al «pánico» después de que Donald Trump reafirmara su intención de poner al territorio autónomo danés bajo bandera estadounidense, y expresó su deseo de restablecer una «buena cooperación» con Estados Unidos.

«La situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. No es el caso. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico (…) Debemos intentar restablecer el contacto», declaró Jens-Frederik Nielsen durante una conferencia de prensa en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Sin embargo, subrayó que desde ahora su gobierno «endurecerá el tono, porque no estamos satisfechos con la situación en la que nos encontramos».

«Ya basta de que la comunicación se haga a través de los medios y por vías indirectas», espetó.

La intervención militar estadounidense en Venezuela reavivó los temores respecto a Groenlandia, un territorio que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar.

Sin embargo, Nielsen recalcó que «la situación es muy diferente».

«Nuestro país no es comparable con Venezuela. Somos un país democrático. Lo hemos sido desde hace muchísimos años», apuntó.

Trump insistió el domingo en su deseo de anexar Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

«Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo», declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

«Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (…) hablemos de Groenlandia en 20 días», agregó el presidente norteamericano.

«Si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía. Incluida nuestra OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial», declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la cadena TV2.

La jefa del gobierno, que considera la situación «seria», aseguró que está haciendo «todo lo posible» para que eso no ocurra.

Para la diputada Aaja Chemnitz, que representa a Groenlandia en el Parlamento danés, hay que «estar preparados para todos los escenarios».

– «Muy preocupante» –

El mes pasado, el presidente estadounidense se había quejado de que había barcos rusos y chinos «por todas partes» frente a las costas de la isla ártica, de 57.000 habitantes.

«Él difunde mentiras sobre la presencia de estos barcos. Es muy preocupante», subrayó Chmenitz.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Estados Unidos a «dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales».

El domingo por la noche, Frederiksen ya había alzado el tono ante las declaraciones de Trump, al pedir que Washington dejara de amenazar a su «aliado histórico» y a un territorio y un pueblo «que han dejado claramente saber que no están a la venta».

Varios dirigentes europeos apoyaron este lunes las declaraciones de Dinamarca y Groenlandia.

Una portavoz de la diplomacia europea, Anitta Hipper, señaló que la UE espera de sus aliados el respeto de la integridad territorial de los Estados miembros.

El sábado, en una publicación en X, Katie Miller, la esposa del director de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, reavivó los temores de anexión publicando un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado de la palabra «SOON» («pronto»).

Dinamarca es un aliado histórico y tradicional de Estados Unidos, al que le compra la mayor parte de su armamento.

El reino, que incluye las islas Feroe y Groenlandia, forma parte de la OTAN desde su creación.

«Tenemos la OTAN y pienso que hará lo que sea aquí [en Dinamarca]. ¡Eso espero!», comentó a la AFP una jubilada danesa, Marianne Larsen.

Las tensiones entre ambos países repuntaron ya a finales de diciembre, cuando Donald Trump anunció el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia.

Groenlandia ha reiterado en múltiples ocasiones que no está en venta y que quiere decidir sobre su futuro.

En enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se habían declarado opuestos a ser anexionados a Estados Unidos, según un sondeo publicado por la prensa local. Solo un 6% se dijo favorable a ello.

