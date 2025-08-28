The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro de Haití abraza la nueva hoja de ruta para salir de la crisis

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Washington, 28 ago (EFE).- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, concluyó una ronda de reuniones en Washington en la que reafirmó el apoyo de todo su Gobierno a la hoja de ruta para Haití en la que participarán la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que debe devolver la seguridad y la institucionalidad al país caribeño.

«El Gobierno haitiano en su integridad apoya la hoja de ruta y vamos a participar activamente y aunque tengamos pequeñas diferencias, confíen en nosotros, porque es por el bien del pueblo haitiano, así que estamos a bordo», aseguró Fils-Aimé en una intervención a puerta cerrada en la reunión del Grupo de Amigos de Haití celebrada el miércoles en la OEA y a la que EFE tuvo acceso este jueves.

«La reunión reafirmó que la comunidad internacional vuelve a unirse en apoyo a Haití, y que las autoridades haitianas están comprometidas a dar una verdadera oportunidad a la Hoja de Ruta para Haití que presenté a los estados miembros la semana pasada», afirmó en un la red social X, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

«Persisten importantes desafíos y queda mucho trabajo por delante. Las promesas deben ahora traducirse en compromisos concretos, ya sea financieros o en especie», aseveró Ramdin.

Según varias fuentes diplomáticas consultadas por EFE, Fils-Aimé reiteró que la prioridad «absoluta» del gobierno de Puerto Príncipe es «garantizar la libre circulación en todo el país, retomar el control del centro administrativo y reabrir las rutas principales hacia el Norte y el Sur», todo un desafío debido al amplio control que tienen las bandas por todo el país, incluida la capital.

El primer ministro apoyó una transformación Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) de la ONU, algo que según fuentes de la Administración Trump podría traducirse en un primer compromiso para establecer una Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití a través de un acuerdo en el Consejo de Seguridad.

Fils-Aimé también prometió un refuerzo de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de las Fuerzas Armadas y reiteró su compromiso para que se celebren en el país elecciones libres, aunque aún se requiere mayor apoyo técnico y logístico.

Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos. Además, la violencia de las bandas, que controlan un 90 % de la capital, ha provocado el desplazamiento interno de en torno a 1,3 millones de personas.

En Haití opera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), integrada por unos 1.000 efectivos y liderada por Kenia, dirigida a fortalecer el combate a las bandas por parte de la Policía Nacional Haitiana (PNH), aunque hasta ahora con pocos resultados favorables. EFE

jmr/asb/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR