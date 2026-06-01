El primer ministro de Hungría se enfrenta al presidente por su negativa a dimitir

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Viena, 1 jun (EFE).- El gobierno de Hungría ha iniciado un proceso para destituir al presidente del país, Tamás Sulyok, nombrado por el anterior Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este lunes el primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar.

En rueda de prensa transmitida en vivo en redes sociales, Magyar, ganador de las elecciones del 12 de abril que pusieron fin a 16 años de gobiernos de Orbán, recordó que en la medianoche del domingo expiró sin resultado el ultimátum que le había dado al presidente para abandonar el cargo.

El actual jefe de Gobierno explicó que presentará al Parlamento, donde su partido, el Tisza, cuenta con más de dos tercios de los escaños, una reforma constitucional necesaria para destituir al jefe del Estado ya que la legislación vigente no lo permite.

Como primer paso abordará este asunto hoy mismo con el grupo parlamentario del Tisza, añadió el mandatario, sin dar más detalles sobre el plan.

Tal y como había anunciado la víspera, Magyar acudió a primera hora de hoy, acompañado de su ministra de Justicia, Marta Görög, al palacio presidencial para hablar con Suylok, a quien acusó de haber guardado silencio sobre varios asuntos inaceptables del gobierno de Orbán.

Sulyok había reiterado anoche con un vídeo publicado en Facebook su intención de seguir desempeñando el máximo cargo de la república.

Magyar ya le había instado a irse inmediatamente después de ganar su partido, el Tisza, las elecciones legislativas, advirtiendo que de lo contrario impulsaría un procedimiento para destituirlo en el Parlamento.

El Tisza argumenta que con su voto, el pueblo húngaro le otorgó un mandato para acabar con el ‘sistema Orbán’ y desmantelar su red clientelista, algo que implica la sustitución de los altos funcionarios públicos nombrados por su antecesor, incluidos el jefe del Estado y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Sulyok se niega a dimitir y anoche reiteró con un vídeo publicado en Facebook su intención de seguir desempeñando el máximo cargo de la república.

El presidente ha alegado que no hay «ninguna razón legal o constitucional» para su dimisión y que su juramento le obliga a seguir defendiendo el orden constitucional de Hungría independientemente de los cambios de gobierno, por lo que ha pedido a la Comisión de Venecia -órgano asesor del Consejo de Europa- que analice la situación. EFE

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