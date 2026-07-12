El primer ministro de Irak viajará este lunes a EEUU en su primera visita fuera del país

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Bagdad, 12 jul (EFE).- El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, viaja este lunes a Estados Unidos en su primer viaje oficial fuera del país desde que asumió oficialmente el cargo el pasado 16 de mayo, en un momento de tensión en la región, anunciaron este domingo fuentes oficiales.

Al Zaidi «encabezará» una delegación que se dirigirá a Washington mañana, indicó el portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Aboudi, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Al Aboudi adelantó que el primer ministro mantendrá «importantes reuniones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios de instituciones económicas y financieras para dinamizar el diálogo, lo que se traducirá en un mayor nivel de cooperación sobre el terreno».

«La visita a Estados Unidos representa el desarrollo de unas relaciones exteriores equilibradas, basadas en intereses comunes. La visita reviste gran importancia, especialmente por producirse en un momento regional delicado», aseguró el portavoz.

Asimismo, anunció que se firmarán memorandos de entendimiento entre Irak y EE.UU. relacionados con «los sectores del petróleo y el gas, así como la entrada de empresas estadounidenses especializadas que contribuirán a aumentar la capacidad de producción y a encontrar soluciones para mitigar el impacto del estrecho de Ormuz».

«La visita a Estados Unidos representa el programa ministerial del Gobierno para fortalecer las relaciones con Washington», añadió, en un momento en el que el país árabe ha sido señalado en varias ocasiones por EE.UU. por sus relaciones con Irán.

El portavoz añadió que las conversaciones durante la visita también «se centrarán en temas importantes, sobre todo en el desarrollo de las relaciones económicas y de inversión».

Aseguró que el viaje, además, se produce en «un momento en que Irak trabaja para fortalecer su presencia regional y desempeña un papel fundamental en el fomento del acercamiento», por las medidas ya anunciadas por el Gobierno de Al Zaidi para mejorar las relaciones con Trump.

La visita también coincide con la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos, después de que Teherán haya lanzado este domingo ataques con misiles y drones que afectaron a varios puntos de Oriente Medio, en particular en Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Jordania, dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses. EFE

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