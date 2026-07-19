El primer ministro de Irak visitará Irán «en los próximos días» tras su viaje a Washington

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Bagdad, 19 jul (EFE).- El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, visitará Irán a finales de la semana que viene para «fortalecer las relaciones bilaterales», después de que el jefe del Ejecutivo iraquí viajara a Washington en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, informó el Ministerio de Exteriores del país árabe.

El departamento iraquí dijo en un comunicado que el subsecretario de Exteriores para Relaciones Bilaterales, Mohamed Husein, recibió al embajador iraní en Bagdad, Kazem al Sadegh, para abordar los lazos entre ambos países y «la agenda de la próxima visita del primer ministro a Teherán a finales de esta semana».

Asimismo, debatieron sobre los «preparativos en curso» de la visita, que incluirá la firma de «varios» memorandos de entendimiento en áreas de cooperación conjunta, que no especificó pero que afirmó que «fortalecerán las relaciones bilaterales y beneficiarán los intereses comunes de ambos países».

Al Zaidi viajará a Teherán pocos días después de regresar de Washington, donde firmó 48 acuerdos y memorandos de entendimiento con empresas estadounidenses, mientras que también reforzó las relaciones entre Estados Unidos e Irak, un aliado clave estadounidense que también mantiene estrechos lazos con Irán.

El viaje incluyó la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y ambos mandatarios acordaron avanzar hacia una alianza económica estratégica integral, en un encuentro en que el norteamericano calificó a Al Zaidi de «gran líder», vaticinó que estará «mucho tiempo» en el cargo y destacó la «tremenda química» entre ambos.

La visita del iraquí a Teherán también está marcada por la escalada bélica en Oriente Medio y los ataques de represalia iraníes contra diferentes países del golfo Pérsico y Jordania, unas acciones que Bagdad ha condenado en apoyo de sus vecinos árabes.

Además, se produce tras días de ataques contra grupos opositores kurdoiraníes en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, que han causado alrededor de una decena de muertos y heridos.

Al Zaidi también ha condenado ataques con drones, como el que fue interceptado hace unos días antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos en Erbil y la base de la coalición internacional capitaneada por Washington en el aeropuerto de la capital kurdoiraquí. EFE

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