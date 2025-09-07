The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro de Japón decide renunciar, según reportes de medios

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, decidió renunciar, informaron este domingo varios medios, después de que miembros de su partido presionaran por un cambio de liderazgo, tras los malos resultados en las elecciones parlamentarias de julio.

La decisión se produjo menos de un año después de que el político de 68 años asumiera el mando del Partido Liberal Demócrata (PLD), lo que lo convirtió de facto en jefe del Gobierno. 

Pero desde entonces, el PLD ha sufrido dos graves reveses en las elecciones de ambas cámaras del parlamento.

La cadena NHK indicó que Ishiba quería evitar divisiones dentro de su partido, que históricamente ha dominado el panorama político en Japón. 

El diario Asahi Shimbun señaló que Ishiba no pudo resistir la creciente presión para que dimitiera. 

Ishiba se reunió el sábado por la noche con el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, y con el ex primer ministro Yoshihide Suga, un peso pesado del partido, que lo instaron a renunciar, reportaron los medios.

Hace unos días, cuatro altos dirigentes del PLD, entre ellos el secretario general, Hiroshi Moriyama, presentaron su dimisión.

Los parlamentarios y responsables regionales del PLD de todo Japón tienen previsto presentar el lunes una solicitud para celebrar una elección para designar a un nuevo líder de la formación. 

