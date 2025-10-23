El primer ministro de Malasia propone castigar con vara a los niños en las escuelas

Bangkok, 23 oct (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha propuesto que el castigo con vara se restablezca en las escuelas para infundir disciplina en los niños en el país asiático, que se ha visto sacudido por graves casos de acoso escolar y abusos sexuales.

En una declaración recogida por la agencia estatal Bernama, el mandatario explicó que la idea de retomar estos castigos es una opinión que ya ha expresado antes, pero que hasta ahora no se ha convertido en una política gubernamental, sin precisar si el Ministerio de Educación está evaluando esta propuesta.

«En cuanto al castigo con vara, mi opinión personal, que ya he expresado, es que debería restablecerse, pero en condiciones estrictas, no con vara pública», señaló el primer ministro durante una ronda de preguntas en el Parlamento.

A su juicio, el asunto debería estudiarse más entre el Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de Malasia y otras partes implicadas.

«El castigo con vara podría ser en la mano, pero no a plena discreción. Fui profesor y sí usé la vara, pero en la mano, y ciertamente no de forma abusiva», sostuvo.

Según el texto de Bernama, el primer ministro afirmó que, si bien algunos grupos de derechos humanos consideran la vara una forma de abuso infantil, muchos educadores y padres del país aún creen que sigue siendo una medida disciplinaria si se lleva a cabo de forma responsable.

La semana pasada, el Ejecutivo propuso la prohibición de teléfonos inteligentes para estudiantes menores de 16 años y aumentar la vigilancia policial en las escuelas para mejorar la seguridad escolar, después de que varios casos de violencia en centros educativos acapararan la atención en la nación.

Las autoridades de Malasia investigan desde julio la sospechosa muerte de una niña de 13 años que sufría acoso escolar en la selvática isla de Borneo, mientras que este mes cuatro adolescentes fueron detenidos y acusados de violar en grupo a una estudiante y difundir el acto en redes sociales, que han conmocionado al país.

De mayoría musulmana, la nación ha experimentado en los últimos años un auge de las facciones islamistas, que han ganado influencia en la escena política y social.

Malasia contempla el castigo con latigazos bajo la ley islámica para delitos como el robo y la migración ilegal, y en algunas zonas también lo aplica a homosexuales y adúlteros. EFE

