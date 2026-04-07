El primer ministro de Pakistán pide a Trump extender el ultimátum dos semanas

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Redacción Internacional, 7 abr (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda su ultimátum a Irán dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

«Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas», urgió Sharif en un mensaje en X, en el que también pidió a Irán que abra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período como «un gesto de buena voluntad».

«También instamos a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todo los territorios durante dos semanas, a fin de que la diplomacia pueda lograr el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región», añadió.

El primer ministro paquístaní, cuyo Gobierno está actuando como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que su petición llega en un momento en el que «los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra que se está librando en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y decidida, y podrían dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo».

El plazo que dio Trump a Irán para reabrir Ormuz concluye a las 20.00 de hoy hora de Washington (00.00 GMT del miércoles). EFE

rcf