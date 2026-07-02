El primer ministro de Pakistán viaja el viernes a Irán para el funeral de Alí Jameneí

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Islamabad, 2 jul (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este jueves que viajará el viernes a Irán para asistir al multitudinario funeral de Estado del que fue líder supremo de Irán, Alí Jameneí, junto a ministros de su Gobierno, que ha ejercido como mediador clave en el conflicto con Washington.

«Sharif viajará a Irán para participar en la ceremonia fúnebre del difunto líder supremo Alí Jameneí. El primer ministro transmitirá las condolencias en nombre del pueblo y del Gobierno de Pakistán al liderazgo iraní y a las familias afectadas», dijo en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

El mandatario estará acompañado por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Ishaq Dar, junto con otros ministros del Gabinete y altos funcionarios.

La confirmación de su asistencia se produce en un momento de fragilidad en las negociaciones tras el cierre de una ronda de diálogo en Doha en la que el cuartel general militar de Irán advirtió que cualquier «error de cálculo» o interferencia de EE.UU. en el estrecho de Ormuz recibirá una respuesta «fulminante».

Sharif es uno de los pocos líderes que han confirmado su visita, y lo hace apenas semanas después de la firma del memorando de entendimiento de Islamabad el pasado 17 de junio, impulsado y respaldado por su Ejecutivo tras intensas negociaciones que lograron un alto el fuego previo.

Aunque los funerales públicos y masivos de Jameneí comenzarán oficialmente el sábado, 4 de julio, las autoridades iraníes han organizado una ceremonia privada este viernes reservada exclusivamente para altos cargos del régimen y dignatarios extranjeros.

Se espera que, aprovechando este encuentro técnico y diplomático en Teherán, Sharif mantenga contactos clave con el liderazgo iraní para instar a la moderación y continuar afianzando la hoja de ruta de paz pactada en Suiza.

Tras su paso por Irán, Sharif continuará su gira oficial hacia Estambul, invitado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, con el objetivo de abordar la situación en la región junto a otro de los países clave en la mediación.

Jameneí, máxima autoridad de Irán desde 1989, murió en las primeras horas de la guerra iniciada el 28 de febrero en un ataque de EE.UU. contra una reunión de altos cargos en Teherán, según la versión difundida por medios iraníes y regionales.

Irán anunció hace dos semanas que sus funerales se extenderán por tres ciudades y culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

Pakistán e Irán han estrechado sus vínculos en los últimos meses, después de que Islamabad acogiera en abril el primer encuentro directo en décadas entre las máximas autoridades de Estados Unidos e Irán en su capital. EFE

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