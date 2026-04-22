El primer ministro de Perú confirma la compra de aviones F-16 a Estados Unidos

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Lima, 22 abr (EFE).- El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, confirmó este miércoles que Perú adquirió una flotilla de aviones F-16 fabricados por Estados Unidos para la Fuerza Aérea del país y aseguró que ya se ha cumplido con todos los compromisos asumidos en el cronograma acordado, después de que el presidente interino del país, José María Balcázar, expresara su postura de aplazar la compra.

«Es importante contar con equipamiento nuevo y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas», señaló el primer ministro en un comunicado, por lo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) acordó la adquisición de dichos aviones.

«Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector», indicó horas después de que Balcázar reforzara su postura de recomendar que el siguiente gobierno, que asumirá en julio próximo, sea el que decida la adquisición de los aviones de combate, ya programada con una inversión de 3.500 millones de dólares. EFE

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