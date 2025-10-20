El primer ministro de Perú pedirá este miércoles el voto de confianza del Congreso

3 minutos

Lima, 20 oct (EFE).- El nuevo primer ministro peruano, el conservador Ernesto Álvarez, se presentará el miércoles de esta semana ante el pleno del Legislativo para exponer su plan de Gobierno y solicitar un voto de confianza a su gestión, según confirmó este lunes el presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Rospigliosi expuso ante medios locales que recibieron y aceptaron un oficio en el que Álvarez solicitó que se programe la sesión plenaria desde las 16:00 horas (21:00 GMT) del miércoles.

El presidente del Congreso añadió que el primer ministro acudirá junto con el gabinete en pleno para presentar su propuesta de gestión y que los legisladores debatirán ese tema «inmediatamente después».

Tras eso, los congresistas votarán si otorgan la confianza al gabinete de Álvarez, quien juró como presidente del Consejo de Ministros el pasado martes, durante el quinto día del gobierno del presidente interino de Perú, José Jerí, quien reemplazó Dina Boluarte luego de que esta fuera destituida por el Congreso por «permanente incapacidad moral» para enfrentar la crisis de inseguridad que afronta el país.

El nuevo gabinete de ministros ha sido denominado por Jerí «de transición y reconciliación nacional».

Álvarez es un abogado constitucionalista de 64 años que presidió el Tribunal Constitucional (TC) peruano entre 2012 y 2013, además de haber sido profesor universitario e integrante del Partido Popular Cristiano (PPC), de tendencia conservadora, al que pidió licencia para asumir el cargo.

En una carta que envió al presidente del PPC, Carlos Neuhaus, Álvarez argumentó que debía «asumir un rol protagónico en el gobierno provisional» de Jerí.

«El reto es muy difícil, sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado y, por el contrario, tratar de servir a mi patria», aseguró el abogado, nacido en Lima en 1961.

Además de haber sido magistrado del TC entre 2007 y 2014, ocupaba actualmente el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y presidía el Tribunal de Honor de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Tras su nombramiento formal, Jerí tomó el juramento a los 18 integrantes del gabinete de ministros, que tiene a cuatro mujeres entre sus miembros, en los despachos de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

Al anunciar esa ceremonia, pocas horas antes, el presidente de transición aseguró que «el diálogo siempre tiene que ser el norte principal» de una gestión que, según anunció, se basará en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la búsqueda de mantener la estabilidad económica del país.

El gobierno de transición afrontó el pasado miércoles una multitudinaria manifestación ciudadana en el centro histórico de Lima, en rechazo a las autoridades, la crisis de inseguridad y la corrupción, que dejó a un ciudadano muerto y decenas de heridos, gran parte de ellos agentes de la Policía Nacional. EFE

pbc/dub/gpv

(foto)