El primer ministro de Portugal advierte de que continuará impulsando barreras migratorias

1 minuto

Lisboa, 28 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), advirtió este martes de que su Gobierno va a continuar impulsado restricciones migratorias y que lo siguiente será una nueva ley para facilitar las deportaciones.

Montenegro dio un discurso televisado a la nación tras la aprobación en el Parlamento de las alteraciones a la Ley de Nacionalidad que dificultan la obtención del pasaporte portugués.

«Hoy, la Asamblea de la República (Parlamento) acaba de aprobar la propuesta del Gobierno de modificación de la Ley de Nacionalidad, lo que hizo a través de una mayoría cualificada, de cerca del 70 % de los diputados presentes», dijo.

«En breve -siguió-, presentaremos también la Ley de Retorno para tener un mecanismo de repatriación (de extranjeros), que ofrezca de manera simultánea dignidad, eficacia y mejora de la cooperación con los países de origen de inmigrantes que no respeten las reglas establecidas».

En paralelo, su Ejecutivo continuará reforzando las medidas para «una integración humanista» de los extranjeros y atraer «talento cualificado» que traiga valor e innovación al país ibérico, remarcó.

Montenegro aseguró que en los últimos años Portugal ha tenido una política de inmigración «descontrolada».

«Ante el caos, estamos volviendo al orden, ante la inercia estamos reaccionando, ante la crisis escogemos reformar para resolver», indicó el jefe del Ejecutivo. EFE

ssa/gad