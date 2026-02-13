El primer ministro de Portugal agradece a España la colaboración en descargas de embalses

2 minutos

Lisboa, 13 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, agradeció este viernes al Gobierno español y a las autoridades autonómicas su colaboración para las descargas de los embalses en ríos que cruzan ambos países como medida preventiva ante las lluvias que han afectado a la península ibérica.

En concreto fue la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués) la que gestionó de forma «integrada y supervisada» las descargas con el objetivo de «liberar capacidad para los peores días» del temporal, explicó Montenegro en una rueda de prensa en Coímbra, en el centro del país y una de las zonas más afectadas.

En este sentido, las autoridades portuguesas se coordinaron con las españolas para abordar las descargas en los ríos que nacen en territorio de España, una colaboración que Montenegro calificó como «muy intensa».

«Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente al Gobierno español, a las autoridades regionales de las comunidades autónomas españolas y, en particular, a la señora ministra de Medio Ambiente y Energía, que ha coordinado con la APA esta interacción», detalló el primer ministro luso.

Montenegro también explicó que para gestionar la situación crítica en los ríos por las constantes lluvias de las últimas semanas se han provocado inundaciones controladas, así como otras medidas destinadas a tener capacidad de almacenamiento en las presas de mayor capacidad para reducir los impactos de los temporales.

En el río Mondego, que el miércoles se desbordó por su ribera derecha tras la rotura de un dique en la zona de Casais, cerca de Coímbra, el embalse de Aguieira está al 99,1 % de su capacidad.

También se mantiene una alerta en la cuenca del Tajo en poblaciones como Abrantes, Almeirim o Azambuja, todas ellas junto a su ribera por el riesgo de inundaciones.

Este viernes, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal informó de que la situación en el río Mondego está «más estable», aunque siguen alerta por si fuera necesario evacuar a 9.000 personas a la altura de Coímbra. EFE

