El primer ministro de Portugal confía en una negociación «simple» para aprobar presupuesto

Lisboa, 31 ago (EFE).- El primer ministro conservador de Portugal, Luís Montenegro, se mostró este domingo confiado en que la discusión del presupuesto para el próximo año con los partidos de la oposición que comienza la próxima semana será «simple», y alertó que hablarán con todos los partidos pero «sin ultimátums ni líneas rojas».

«Será muy difícil para la oposición encontrar argumentos para poner en duda lo que es la ciencia del presupuesto, que es que las cuentas están bien hechas, los gastos están bien identificados y los ingresos se han previsto con rigor», aseguró Montenegro en su discurso de cierre de la Universidad de Verano del Partido Social Demócrata (PSD), su formación.

La próxima semana comenzará la primera ronda de negociaciones con todos los partidos, empezando con el ultraderechista Chega el miércoles 3 de septiembre, y se alargarán hasta el 10.

Tras las advertencias del líder de Chega, André Ventura, de que solo negociarán los presupuestos bajo algunas condiciones, como reducir los impuestos, Montenegro subrayó que el Gobierno «está dispuesto a escuchar a la oposición e integrar sus puntos de vista», pero «sin ultimátums ni líneas rojas».

«Aquellos que se centren únicamente en las maniobras políticas (…) fallarán al país, fallarán a la gente, y la gente no lo olvidará», alertó.

Y le quitó peso al asunto asegurando que «no vale la pena dramatizar la cuestión (del presupuesto) entre la vida o la muerte política de cada uno»: «Nadie va a dejar de estar en la oposición por culpa del presupuesto y nosotros tampoco vamos a dejar de gobernar por culpa del presupuesto».

A pesar de que en las últimas elecciones legislativas de mayo la alianza gobernante que integra el PSD logró ampliar su distancia y cuenta con más diputados en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), no tiene mayoría absoluta.

El PSD ha encontrado apoyo en Chega para impulsar algunas de sus propuestas en los últimos meses, como las relacionadas con reformas migratorias, aunque se desconoce por el momento si la extrema derecha apoyará los presupuestos que presente el Ejecutivo. EFE

