El primer ministro de Portugal cree que habrá condiciones para votar el domingo

Lisboa, 5 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, opinó este jueves que habrá condiciones para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo domingo, pese a las previsiones de que el mal tiempo continuará.

«Me parece que en la gran mayoría del país, en la abrumadora mayoría del país, habrá condiciones», dijo Montenegro en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros.

Recordó que la semana pasada ya se celebró la votación en movilidad y anticipada, tras el paso del temporal Kristin y con la situación de calamidad ya activada en el país.

Agregó que, pese a que el pronóstico indica que va a haber «mucha lluvia» el domingo, esa no es razón que «pueda sustentar un impedimento al funcionamiento de la democracia y, por ende, de las asambleas de votación».

El responsable admitió que puede haber situaciones en que los requisitos para que se desarrolle el sufragio no estén garantizados, pero subrayó que ley permite que los alcaldes decidan a nivel local si hay o no condiciones para el voto.

«Lo que estamos haciendo en el Gobierno es crear todo el apoyo logístico-administrativo para que todos los municipios puedan desempeñar esa tarea», dijo.

Al menos tres localidades portuguesas, Arruda do Vinhos, Alcácer do Sal y Golegã, decidieron este jueves retrasar por una semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal debido al temporal.

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) confirmó hoy que la segunda ronda de los comicios se celebrará este domingo a nivel nacional, pese a los aplazamientos en varias localidades y el llamamiento de uno de los dos candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, para que se retrase el sufragio en todo el país.

En un comunicado, la CNE recordó que, como indica la legislación, los alcaldes pueden retrasar la votación en cada asamblea de sufragio en circunstancias excepcionales, en concreto cuando no estén garantizadas las condiciones de seguridad, de acceso a las secciones de voto por parte de los electores o de funcionamiento de la asamblea.

La CNE destacó que, aunque haya algún retraso en alguna zona, los resultados del escrutinio provisional de las elecciones serán divulgados el domingo a partir de las 20:00 hora local (misma hora GMT).

Portugal está en alerta ante el temporal Leonardo, que ha causado un muerto en la zona de Pias, que se suma a los otros cinco fallecidos la semana pasada por la depresión Kristin. EFE

ssa/sbb