El primer ministro de Portugal emprende una gira europea que lo llevará a Italia y Grecia

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Lisboa, 19 jul (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), comienza este lunes una gira europea que lo llevará a Roma y Atenas, donde se reunirá con sus homólogos de Italia y Grecia, según informó el Gobierno luso.

Montenegro comenzará esta breve gira europea en Italia, y estará en Roma este lunes, 20 de julio, donde se reunirá con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Allí está previsto un almuerzo de trabajo con Meloni en el Palazzo Chigi a las 13.15 hora local (una hora menos GMT).

Ya el miércoles 22 de julio el primer ministro luso estará en Atenas para reunirse con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, con quien tendrá una reunión a las 12.00 hora local (una hora menos GMT), según la agenda oficial.

Por el momento, no se conocen más detalles de su agenda en ambos países, ni cuáles son los temas que abordará con Meloni y Mitsotákis.

Será la primera vez que Montenegro visite tanto Italia como Grecia en una visita de trabajo de estas características desde que asumió como primer ministro en 2024. EFE

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