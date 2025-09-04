El primer ministro de Portugal hará una declaración sobre el accidente a las 12.00 GMT

Lisboa, 4 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, hará este jueves una declaración al país a las 13.00 hora local (12.00 hora GMT), tras el accidente ayer del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, que dejó al menos 17 muertos y 23 heridos, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta.

Así lo señaló la cadena de televisión pública RTP en una breve nota.

Por su parte la agencia de noticias Lusa apuntó que el jefe del Gobierno hablará hoy desde São Bento, sede de su residencia oficial, al final de la reunión del Consejo de Ministros que se desarrolla desde las 10.00 hora local (09.00 hora GMT).

La agencia, que citó una fuente del gabinete del primer ministro, agregó que el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, participa en la reunión del Gobierno por invitación de Montenegro y que dará también declaraciones.

El Ejecutivo decretó este jueves como día de luto nacional, mientras que el consistorio lisboeta ha marcado tres días de luto municipal.

El Ascensor de Gloria descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles, causando 17 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor de tres años.

Las autoridades han dado a conocer que entre los heridos había dos españoles (ya dados de alta), cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí. Falta por averiguar la nacionalidad de cuatro, mientras que no se ha difundido la de los fallecidos.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.EFE

