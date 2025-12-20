El primer ministro de Portugal no descarta el envío de tropas a Ucrania en misiones de paz

Lisboa/Kiev, 20 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este sábado en Kiev que «nada va a impedir» que Portugal envíe militares a Ucrania en misiones de paz, pero recalcó que no tendrá soldados en el terreno en tiempos de guerra.

Montenegro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la que es su primera visita al país desde que asumió el cargo de jefe de Gobierno de Portugal en 2024.

«Nada va a impedir que militares portugueses puedan hacer en Ucrania lo que ya están haciendo aquí al lado, en Eslovaquia, en Rumanía, en Letonia, en Lituania, en tantos otros países donde nuestras fuerzas nacionales destacadas, en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la OTAN, participan en misiones de paz y participan en misiones de disuasión y seguridad», afirmó.

Aun así, matizó que no habrá militares lusos en terreno en tiempos de guerra, aunque, aclaró, ya participan a nivel marítimo y aéreo.

En esta visita iniciada hoy, Portugal y Ucrania acordaron la coproducción de drones marítimos ucranianos.

En la rueda de prensa, Montenegro anunció la disponibilidad para producir en Portugal «drones con tecnología y conocimiento científico ucraniano», así como para llevar experiencia y conocimiento científico a la «capacidad productiva de Ucrania», recogió la agencia de noticias Lusa.

Montenegro añadió que ambos países quieren que este encuentro se convierta en un «punto de inflexión» en las relaciones económicas, e informó que se realizará un fórum económico bilateral el próximo año, según el mismo medio.

Al llegar este sábado a Kiev, el primer ministro portugués explicó que realiza esta visita para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme de su país a Ucrania.

Antes de la rueda de prensa, Zelenski compartió en la red social X imágenes junto a Montenegro en un acto de homenaje a los soldados caídos.

Además del encuentro con el presidente del país, la agenda de Montenegro en Kiev incluye reuniones con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk. EFE

