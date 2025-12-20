El primer ministro de Portugal reafirma su apoyo a Ucrania en su primera visita a Kiev

(Actualiza con más declaraciones de Montenegro y contexto sobre su visita)

Berlín/Lisboa, 20 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, llegó a Kiev en la mañana de este sábado en su primera visita oficial al país desde que asumió su cargo en 2024, acompañado de su ministro de Defensa Nacional, Nuno Melo, para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme y continuo de su país a Ucrania.

Acompañado por el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, el primer ministro llegó en tren a Kiev, donde explicó en declaraciones a la prensa portuguesa que en este viaje no tiene como objetivo anunciar nuevas medidas, sino transmitir solidaridad a Ucrania.

«Es la expresión de un apoyo que ha sido continuado desde el primer momento en el que comenzó la agresión injustificada de Rusia», afirmó Montenegro.

El jefe del Gobierno luso subrayó el «significado especial» de la presencia portuguesa en un país en guerra y que atraviesa un momento especialmente difícil, en el que necesita apoyo financiero, político y humanitario.

Recordó que Portugal ha contribuido de forma constante, tanto a nivel bilateral como en el marco de la Unión Europea (UE), en ámbitos como la ayuda humanitaria, el apoyo social, la cooperación militar y el acompañamiento político-diplomático.

«Ucrania necesita apoyo financiero, no vale la pena ignorarlo», recalcó a los periodistas.

Durante la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk.

Su visita se produce tras la decisión esta semana de los líderes de la UE de financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

Pese a ser su primer viaje a Ucrania como el jefe de Gobierno luso, este no es el primer encuentro entre Montenegro y Zelenski, quien viajó a Portugal en mayo de 2024 para firmar un acuerdo bilateral de cooperación y seguridad.

Con motivo de la visita de Montenegro, las autoridades ucranianas pusieron sobre aviso a la población de Kiev de restricciones temporales del tráfico rodado en el centro de la capital, según un mensaje en Facebook del Departamento de Seguridad del Estado de Ucrania, que no precisó la nacionalidad de la delegación visitante. EFE

