El primer ministro de Portugal rebaja a 16 el número de muertos en el accidente de Lisboa
Lisboa, 4 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, rebajó este jueves a 16 el número de muertos en el accidente de este miércoles en el funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, en una declaración junto al alcalde de la ciudad, Carlos Moedas.
Montenegro agregó que, según los datos de que dispone, hay cinco heridos graves. No ofreció detalles sobre el total de lesionados, que anteriormente la Protección Civil señaló que son 23, de varias nacionalidades, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta. EFE
