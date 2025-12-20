El primer ministro de Portugal ve la paz en Ucrania más próxima, pero no garantizada

Lisboa, 20 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, dijo este sábado en Kiev que ve la paz en Ucrania «más próxima de lo que estaba ayer», aunque consideró que no está garantizada.

El jefe de Gobierno realizó estas declaraciones a los periodistas portugueses a modo de balance de su visita oficial a la capital ucraniana, que ha durado cerca de 9 horas.

«Se hace camino al andar, siento que estamos más cerca, pero no quiero decir que estemos ya en una situación en la que lograr una paz justa y duradera sea irreversible, porque aún no podemos garantizarla», dijo Montenegro, quien afirmó que Rusia y Estado Unidos también son cruciales en este proceso, recogió la agencia de noticias Lusa.

Cuestionado sobre si ve factible que Ucrania pueda unirse a la Unión Europea en 2027, el primer ministro alegó que eso «es deseable».

Sobre su visita a Ucrania, la primera desde que asumió el cargo como jefe del Gobierno de Portugal en 2024, consideró que fue «muy constructiva y positiva también para fortalecer las relaciones bilaterales».

“A toda la cooperación militar que hemos ido brindando desde 2022, a toda la cooperación y apoyo financiero durante la guerra, sumamos una perspectiva de fortalecimiento de nuestra relación política y económica para los próximos años”, afirmó a los periodistas.

Durante su visita, Portugal y Ucrania han anunciado que han llegado a un acuerdo para la coproducción de drones marítimos ucranianos.

Montenegro destacó que también trabajan «muy estrechamente» en áreas como la educación, el sector energético y el apoyo institucional y administrativo, “particularmente con respecto al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea”.

En una rueda de prensa horas antes junto a Zelenski, el primer ministro luso afirmó que «nada va a impedir» que Portugal envíe militares a Ucrania en misiones de paz, pero recalcó que no tendrá soldados en el terreno en tiempos de guerra.

Antes de la conferencia, Zelenski compartió en la red social X imágenes junto a Montenegro en un acto de homenaje a los soldados caídos.

Además del encuentro con el presidente del país, la agenda de Montenegro en Kiev ha incluido reuniones con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk.

Su visita se produce tras la decisión esta semana de los líderes de la UE de financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones. EFE

