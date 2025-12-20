El primer ministro de Portugal visita Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania

Berlín, 20 dic (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, llegó a Kiev en la mañana de este sábado acompañado de su ministro de Defensa Nacional, Nuno Melo, en una visita oficial para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme y continuo de su país a Ucrania.

A su llegada destacó que su viaje no tiene por objeto anunciar nuevas medidas y señaló que «es la expresión de un apoyo que ha sido continuo desde el primer minuto en que comenzó la injustificada agresión de Rusia», según un comunicado oficial del Gobierno portugués.

Montenegro subrayó el «significado especial» de la presencia portuguesa en un país en guerra y que atraviesa un momento especialmente difícil, en el que necesita apoyo financiero, político y humanitario.

Recordó que Portugal ha contribuido de forma constante, tanto a nivel bilateral como en el marco de la Unión Europea (UE), en ámbitos como la ayuda humanitaria, el apoyo social, la cooperación militar y el acompañamiento político-diplomático.

Durante la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk.

Con motivo de la visita, las autoridades ucranianas pusieron sobre aviso a la población de Kiev de restricciones temporales del tráfico rodado en el centro de la capital, según un mensaje en Facebook del Departamento de Seguridad del Estado de Ucrania, que no precisó la nacionalidad de la delegación visitante. EFE

