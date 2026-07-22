El primer ministro del Líbano visita una zona de despliegue tras la retirada israelí

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Beirut, 22 jul (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, visitó este miércoles la localidad meridional de Zawtar al Gharbiya, donde el Ejército libanés se desplegó la víspera tras el repliegue de las tropas israelíes, en cumplimiento del acuerdo marco entre el Líbano e Israel, mediado por Estados Unidos, y afirmó que ese paso marca el inicio de la retirada israelí del territorio libanés.

Durante su visita, Salam aseguró que el Gobierno mantendrá sus esfuerzos políticos y diplomáticos hasta lograr la retirada completa de Israel de todas las zonas que aún ocupa.

«Desde el principio hemos afirmado que nuestro objetivo es la retirada total de Israel de todo nuestro territorio. Lo que presenciamos hoy es solo el comienzo, pero estamos decididos y firmes», dijo el jefe del Ejecutivo en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, junto a un vídeo en el que aparece Salam junto a la bandera libanesa acompañado de militares.

El primer ministro recordó que el despliegue del Ejército libanés forma parte de la aplicación del acuerdo alcanzado entre Beirut e Israel con mediación estadounidense, y reiteró el compromiso de las autoridades de consolidar la presencia del Estado en las áreas recuperadas.

Salam también anunció que el Gobierno ha movilizado recursos para facilitar el regreso de los desplazados a las localidades del sur, con el apoyo del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras continúan las labores de apertura de carreteras, retirada de escombros y restablecimiento de los servicios básicos.

Asimismo, indicó que ya se preparan medidas para restituir el suministro de agua, electricidad y comunicaciones, además de habilitar viviendas prefabricadas para atender las necesidades de la población durante la fase de transición.

El jefe del Gobierno sostuvo que el retorno de los habitantes a sus pueblos constituye «un objetivo nacional» y aseguró que representa «la expresión más auténtica de la unidad y la soberanía del Líbano».

El Ejército libanés se desplegó en la jornada de ayer en la localidad de Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas incluidas en el acuerdo de repliegue entre Israel y el Líbano, donde las fuerzas libanesas denunciaron que las tropas israelíes dispararon en las proximidades de sus unidades durante la operación.

Israel confirmó posteriormente los disparos, aunque aseguró que se trató únicamente de «tiros de advertencia al aire» después de que militares libaneses, acompañados por un vehículo de ingenieros, penetraran unos 150 metros más allá de la zona de repliegue establecida.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de «seguridad plena y efectiva» en lo que han denominado como «zonas piloto», de donde las tropas israelíes se irán replegando «gradualmente» tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.

Sin embargo, la retirada israelí estará condicionada al «desarme exitoso de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura en esas zonas», en referencia al grupo chií libanés Hizbulá, según el texto del acuerdo. EFE

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