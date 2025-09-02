El primer ministro eslovaco se reunirá en Pekín con Putin y Xi Jinping

Praga, 2 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, único líder de la Unión Europea (UE) que viaja a Pekín por el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial en el Pacífico, anunció que mantendrá esta semana reuniones bilaterales con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, en medio de crecientes tensiones con Bruselas por su agenda exterior.

«Confirmo que durante la visita a Pekín voy a tener encuentros bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con otros estadistas presentes», informó este martes en redes sociales Fico antes de partir a la capital china.

Sobre estas reuniones, Fico aseguro que informó «con antelación suficiente» a la alta representante de Política Exterior de la UE, la estonia Kaja Kallas, después de acordar con ella en mayo que coordinará su agenda exterior con Bruselas.

El jefe de Gobierno eslovaco lamentó ser el único representante comunitario en acudir a la Plaza de Tiananmén de la capital china para conmemorar la capitulación de Japón, en un contexto internacional donde, aseguró, se está creando «un nuevo orden internacional».

«Se está creando un nuevo orden internacional, nuevas reglas de un mundo multipolar, un nuevo equilibrio de fuerzas, lo que es extraordinariamente importante para la nueva estabilidad mundial», justificó el eslovaco su presencia en Pekín.

En esta tesitura, Fico no ahorró críticas a la UE y pidió «apoyar el diálogo» y «a no jugar a niños pequeños que se sienten ofendidos», que, a juicio del político eslovaco es como «se comporta hoy la UE y sus representantes».

El primer ministro eslovaco es, junto al húngaro Viktor Orbán, el líder de la UE más cercano a Putin y en mayo fue el único representante comunitario en acudir a Moscú en el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi.

Tras regresar a Eslovaquia desde China el jueves por la noche, Fico se trasladará al este del país, fronterizo con Ucrania, «para tener el viernes una encuentro bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski».

Eslovaquia y Ucrania mantienen relaciones tensas tras la decisión de Kiev de no renovar el tránsito de gas ruso en 2025, medida que afecta gravemente al abastecimiento y a los ingresos energéticos eslovacos.

A ello se suma la negativa del Gobierno de Robert Fico a enviar ayuda militar a Ucrania, aunque sigue permitiendo que empresas privadas eslovacas vendan armamento a Kiev. EFE

