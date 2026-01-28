El primer ministro etíope subraya la importancia de la «colaboración continua» con EE.UU.

Adís Abeba, 28 ene (EFE).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, se reunió este miércoles con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, con quien abordó la importancia de la «colaboración continua» con Estados Unidos.

Abiy recibió en la capital, Adís Abeba, a Landau, quien acudió acompañado por el comandante el Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, en el marco de la gira que hace por el continente.

«Agradecí la cálida y constructiva interacción, que subrayó la importancia de la colaboración continua y el respeto mutuo», destacó Abiy en su cuenta de la red social X.

Landau también se entrevistó este miércoles con el ministro etíope de Asuntos Exteriores, Gedion Timothewos Hessebon.

«Reflexionamos sobre los más de 120 años de relaciones bilaterales entre Etiopía y Estados Unidos, reafirmando nuestro compromiso compartido de profundizar la cooperación política y económica, y abordamos temas regionales de paz y seguridad de interés mutuo», explicó Gedion en X.

El subsecretario de Estado afirmó este martes que Washington quiere «cooperar mejor» con Etiopía, país que calificó como una «fuerza muy importante» en la región del Cuerno de África.

«Creemos que juntos podemos desempeñar un papel más importante para resolver algunos de los conflictos regionales», declaró Landau en un discurso en la Exposición Internacional de Aviación organizada por la Fuerza Aérea Etíope en la ciudad de Bishoftu, a casi 50 kilómetros de la capital, Adís Abeba.

Landau, que llegó a Etiopía procedente de Egipto, tiene previsto reunirse también este miércoles con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, cuya organización tiene sede en Adís Abeba.

Con Youssouf tratará «prioridades compartidas, como la promoción de la paz, la ampliación de la cooperación comercial y la atención de las crisis humanitarias», adelantó el Departamento de Estado en un comunicado.

En su gira africana, programada desde el 24 de enero al 1 de febrero, Landau también viajará a la vecina Kenia, donde «se reunirá con funcionarios kenianos para abordar la cooperación comercial, la cooperación antiterrorista, la contribución de Kenia a la seguridad en Haití y otros asuntos regionales», de acuerdo con su departamento.

Su última escala será Yibuti, donde «dialogará con líderes gubernamentales sobre seguridad y cooperación antiterrorista», así como sobre la relación comercial.

Durante su viaje, agregó el Departamento de Estado, el subsecretario busca promover «las prioridades del presidente (Donald) Trump: reequilibrar el comercio, garantizar un entorno empresarial positivo y promover la seguridad y la paz».

La gira tiene lugar unas dos semanas después de que el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitara Etiopía, Tanzania y Lesoto cumpliendo la tradición que marca al continente africano como destino del primer viaje al extranjero del año del jefe de la diplomacia del gigante asiático, gran rival geopolítico de EE.UU. EFE

ag-pa/jlp