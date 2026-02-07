El primer ministro francés anuncia una remodelación gubernamental antes del 22 de febrero

4 minutos

París, 7 feb (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prepara una remodelación de Gobierno antes del 22 de febrero, que calificó de «ajuste», para responder al deseo de «estabilidad» de los franceses, según anunció en una entrevista a la prensa regional publicada este sábado.

La remodelación se llevará a cabo «antes del período preelectoral» (antes del 22 de febrero) de las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo próximo, precisó Lecornu.

«Será un ajuste; los franceses y el Gobierno desean sobre todo estabilidad», manifestó el primer ministro, candidato en las próximas elecciones municipales en su localidad normanda natal, Vernon.

Pero desmintió cualquier ambición para sustituir a Emmanuel Macron en el Elíseo de 2027. «No soy candidato a la presidencia. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo», mantuvo.

Está previsto que, al menos, salgan tres miembros del gobierno: las ministras de Cultura, Rachida Dati (candidata a la Alcaldía de París); y de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria, Marina Ferrari (candidata en Aix-les-Bains, en el sureste), y del ministro delegado de Asuntos Rurales, Michel Fournier (candidato en Voivres, noreste).

Tras un primer gobierno que duró solo unos días, Lecornu formó un segundo gabinete con la misión fundamental de aprobar el proyecto de presupuestos de 2026, que finalmente logró la pasada semana tras aplicar una disposición constitucional que permite aprobar una ley sin voto parlamentario, y superar varias mociones de censura por usar ese dispositivo legal.

Lecornu reconoció haber recurrido a ese artículo «con pesar», ya que había prometido que no lo haría, pero era la única forma de dotar a Francia de un presupuesto para 2026, con el objetivo de reducir el déficit al 5%, en línea con los compromisos adquiridos en la UE.

Su objetivo ahora es dar forma a su equipo de gobierno para preparar los próximos desafíos, entre los que acometerá la próxima semana está la aprobación por decreto del programa energético plurianual, que formalizará la inclusión de seis reactores de nueva generación, con opción a ocho más, y refuerza las energías renovables, sin moratoria.

Lecornu afirmó que los precios de la electricidad «no subirán en Francia «, mientras que sí lo están haciendo en muchos otros países europeos. El gobierno aspira a una mayor electrificación del consumo energético, con el objetivo de que el 60 % de nuestro consumo para 2030 provenga de electricidad, dijo.

Otra prioridad es el proyecto de ley agrícola de urgencia para aprobar antes del verano, con tres ejes principales: la depredación del ganado por fauna salvaje como lobos u osos, la gestión del agua y los costes de producción.

La actualización de la Ley de Programación Militar llegará a la Asamblea Nacional en abril y deberá reexaminar parte del gasto previsto para el periodo 2026-2030, con prioridades centradas en munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal. Se aprobará antes del discurso del presidente Emmanuel Macron a las Fuerzas Armadas el 13 de julio, precisó.

Lecornu confirmó también una iniciativa de descentralización que se implementará mediante tres textos, el primero de ellos, centrado en los poderes locales, se presentará antes de las elecciones municipales. El segundo, más estructurado, abordará «la reforma del Estado, la descentralización y la clarificación de una serie de competencias», y un tercer documento se dedicará a «simplificar la compleja estructura» de la Gran Metrópolis de París.

Otra novedad será la introducción de la inteligencia artificial en la administración para agilizar la concesión o denegación de visados.EFE

cat/jlp