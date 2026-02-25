El primer ministro francés critica las 2 nuevas mociones de censura por su plan energético

París, 25 feb (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, criticó este miércoles las dos nuevas mociones de censura contra su Gobierno, presentadas por la ultraderecha y la extrema izquierda y que se votan hoy en la Asamblea Nacional, a cuenta del plan de energía plurianual aprobado por decreto.

«Lo que hemos hecho es simplemente gobernar, no estamos en una deriva iliberal», respondió Lecornu, sobre las acusaciones de la ultraderecha de Marine Le Pen. Ambas mociones de censura tienen, en cualquier caso, remotas posibilidades de prosperar.

El jefe del Gobierno, quien cuenta con el apoyo implícito de los socialistas para mantener con vida a un Ejecutivo con mayoría relativa, rechazó los reproches tanto de la Agrupación Nacional (RN) de Le Pen como de la Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

«Ambos muestran -aseguró- una visión simplista. A unos (el RN) les digo que el todo con energía nuclear es vulnerable; a los otros, que el todo renovable es inestable».

Tras tres años de debates parlamentarios, el Gobierno francés anunció, el pasado 12 de febrero, la aprobación por decreto de un plan plurianual, hasta 2035, sobre la energía.

Incluye un relanzamiento de la producción de electricidad descarbonizada -especialmente de origen nuclear- en sustitución de las energías fósiles, cuya importación cuesta a las arcas francesas decenas de miles de millones de euros al año.

Este plan supone también un despliegue menor de la energía eólica terrestre y de la solar de lo que se había planificado.

«Depender de Rusia, de Estados Unidos o de Arabia Saudí hace subir el precio» de nuestra energía, afirmó Lecornu, quien advirtió que la idea del RN es seguir dependiendo de las energías fósiles.

La primera moción que se votará esta misma tarde -y que no tiene prácticamente opciones de salir adelante porque el propio LFI nunca vota las mociones de la ultraderecha- es la del RN.

El brazo derecho de Marine Le Pen en la Asamblea, Jean-Philippe Tanguy, criticó el plan al considerarlo un espaldarazo para las energías renovables.

Se quejó de que es «un plan masivo para relanzar las energías intermitentes (…), la eólica terrestre va a crecer un 50 % para 2030 y se duplicará para 2035», aseguró.

Por parte del LFI, intervino el diputado Maxime Laisney, quien criticó al Gobierno por «defender el átomo contra las renovables».

«Sobre el mito de la soberanía de la energía nuclear, lo cierto es que Francia importa las 7.000 toneladas de uranio que necesitan las centrales cada año, y la mitad a través de la compañía rusa Rosatom», incidió Laisney. EFE

