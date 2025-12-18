El primer ministro francés recibirá a los sindicatos agrarios mientras siguen los bloqueos

París, 18 dic (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que este jueves acudió al epicentro de la epidemia de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) para encontrarse con ganaderos afectados, recibirá mañana a los sindicatos agrarios para tratar de aplacar las protestas del campo, movilizado también contra el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur.

La DNC es una enfermedad viral grave que afecta principalmente al ganado bovino y búfalos, causando fiebre, nódulos dolorosos en la piel y mucosas, inflamación de ganglios linfáticos y, a veces, la muerte, con gran impacto económico. No afecta a los humanos y se transmite por picadura de insectos.

Las reuniones de este viernes se celebrarán en el Palacio de Matignon, sede del Gobierno francés, pero los encuentros serán por separado con cada una de las principales agrupaciones del sector agrícola francés.

Lecornu recibirá en primer lugar a Jeunes agriculteurs (Jóvenes Agricultores) y, posteriormente, a la mayoritaria Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas, FNSEA).

Completará la batería de reuniones con la recepción de los responsables de Coordination rurale (Coordinación rural) y Confédération paysanne (Confederación campesina), los dos sindicatos que han sido más combativos contra la estrategia del gobierno en la lucha contra la dermatosis nodular, en especial contra el sacrificio de los rebaños donde se detectan casos.

Este jueves, Lecornu se desplazó al departamento de Ariège (sur) -que es una de las zonas más afectadas por la epidemia que se extiende en la zona meridional y suroeste del país-, donde se encontró con dos ganaderos cuyos animales tuvieron que ser sometidos a eutanasia la semana pasada, tras detectarse contagios de la enfermedad.

Acompañó también a veterinarios militares encargados de la vacunación y el control sanitario, pero fue una visita «personal y discreta», según transmitió su entorno a la prensa posteriormente, para «permitir intercambios directos, humanos y calurosos».

No al acuerdo UE-Mercosur

En paralelo, el presidente francés, Emmanuel Macron, intentó igualmente calmar los encendidos ánimos del campo francés desde Bruselas, asegurando que Francia se va a oponer «firmemente» al pacto entre la Unión Europea y el Mercosur tal y como está.

Es un detonante de fuertes protestas ya desde finales 2023 y, en este fin del 2025, se ha unido a la tormenta perfecta creada por la necesidad de contener el avance de la dermatosis nodular contagiosa.

Francia, al igual que países como Italia, abogan por un aplazamiento de la votación del acuerdo en el seno del Consejo Europeo (en el que se podría aprobar por mayoría cualificada) y de la firma consiguiente del tratado con el bloque latinoamericano, prevista para el próximo sábado en Brasil.

«La postura de Francia desde el principio es clara en cuanto al Mercosur, creemos que el acuerdo es insuficiente y no puede firmarse», declaró Macron a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas.

Continúan los bloqueos en Francia

El gran foco de las protestas agrarias fue este jueves precisamente Bruselas, pero en Francia continuaron los cortes de carreteras, concentrados en especial en la mitad sur del país.

La circulación por las grandes autopistas se vio muy afectada en ejes como la A10 al norte de Burdeos, así como la A64 (Bayona-Toulouse) y la A63, que conecta España y Burdeos, según informó Vinci Autoroutes.

En el sur, debido a la presencia de manifestantes, se produjeron altercados en el peaje de Le Boulou, en la frontera española, en la A9, y en el cruce de Vendargues, en la A709, en el departamento de Gard.

Por contra, la A61 logró reabrirse esta tarde en los dos sentidos, tras la marcha de manifestantes que la habían bloqueado en dirección a Narbona.

Ante este panorama, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, llamó a los agricultores a no obstaculizar el tráfico durante las vacaciones de Navidad, en declaraciones a Europe 1 y CNews.

Subrayó en particular la preocupación por el impacto en el transporte de mercancías, que sería «un verdadero problema», ya que el último fin de semana antes de las fiestas navideñas «es muy importante para el país económicamente».

Mientras, continúa la campaña de vacunación urgente y acelerada del ganado en los diez departamentos del suroeste de Francia afectados por el virus, coordinada por Pascal Sanjuan.

Más de un millón de animales habían sido vacunados en Francia hasta hoy, principalmente en Saboya (este), donde la epizootia fue controlada este verano, pero también en los Pirineos Orientales, donde más del 80 % del ganado recibió una inyección en la zona establecida después de que aparecieran los primeros casos a mediados de octubre, según indicó el miércoles el Ministerio de Agricultura. EFE

