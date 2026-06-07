El primer ministro gana las elecciones de Kosovo pero sin mayoría absoluta, según sondeo

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Skopie, 7 jun (EFE).- La formación en el poder Autodeterminación, del nacionalista primer ministro en funciones Albin Kurti, ganó este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo con el 42,3 % de los votos, aunque sin lograr una mayoría para gobernar en solitario, según el sondeo a pie de urna difundido por la televisión Klan Kosova.

Según esa encuesta difundida tras el cierre de los colegios a las 19.00 horas (17.00 GMT), Autodeterminación queda por delante del Partido Democrático de Kosovo (PDK), con el 21,6 %, y la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 17,3 %.

Kosovo está inmerso en una crisis política desde inicios de 2025, cuando Autodeterminación perdió la mayoría absoluta lograda en 2021, y estos comicios, los terceros en 18 meses, fueron convocados después de que el Parlamento fuera en abril incapaz de elegir a un nuevo jefe de Estado tras completar su mandato la expresidenta Vjosa Osmani. EFE

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