The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El primer ministro gana las elecciones de Kosovo pero sin mayoría absoluta, según sondeo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Skopie, 7 jun (EFE).- La formación en el poder Autodeterminación, del nacionalista primer ministro en funciones Albin Kurti, ganó este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo con el 42,3 % de los votos, aunque sin lograr una mayoría para gobernar en solitario, según el sondeo a pie de urna difundido por la televisión Klan Kosova.

Según esa encuesta difundida tras el cierre de los colegios a las 19.00 horas (17.00 GMT), Autodeterminación queda por delante del Partido Democrático de Kosovo (PDK), con el 21,6 %, y la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 17,3 %.

Kosovo está inmerso en una crisis política desde inicios de 2025, cuando Autodeterminación perdió la mayoría absoluta lograda en 2021, y estos comicios, los terceros en 18 meses, fueron convocados después de que el Parlamento fuera en abril incapaz de elegir a un nuevo jefe de Estado tras completar su mandato la expresidenta Vjosa Osmani. EFE

ib-ll/rcf

(Foto) (Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR