El primer ministro indio visitará Japón la próxima semana para estrechar lazos con Tokio

2 minutos

Tokio, 22 ago (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, realizará una visita de dos días a Japón a partir del 29 de agosto durante la que se reunirá con su homólogo nipón, Shigeru Ishiba, para estrechar lazos, informó este viernes el Gobierno japonés.

Será la octava vez que Modi visita el país asiático en calidad de primer ministro y marcará la segunda cumbre con Ishiba desde que éste llegara al poder en septiembre del año pasado.

Durante la cumbre de la semana próxima, se espera que Ishiba y Modi dialoguen sobre vías para fortalecer la cooperación bilateral en áreas como la seguridad económica.

Medios japoneses han adelantado que durante la cita estaría previsto el anuncio de que Japón duplicará el techo de inversión privada en la India hasta 10 billones de yenes (unos 58.000 millones de euros) durante la próxima década, frente al objetivo actual de 5 billones (29.000 millones de euros) de inversión público-privada, anunciado en 2022.

Ishiba y Modi tendrían también previsto viajar a la prefectura de Miyagi, en el noreste japonés, según la Cancillería nipona.

Según filtraciones a la agencia local de noticias Kyodo, los líderes visitarán las instalaciones de un importante fabricante japonés de equipos para la fabricación de chips y verán un vagón de un tren bala (‘shinkansen’) experimental durante la visita.

Japón y la India han estrechado sus lazos en años recientes para contrarrestar la influencia de China en el continente asiático.

El paso de Modi por Japón se producirá antes de la que será su primera visita a China en siete años para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se inaugurará en la ciudad de Tianjin el 31 de agosto, en medio de un cierto deshielo en las relaciones entre los gigantes asiáticos.

La última visita de Modi a Japón tuvo lugar en 2023 con motivo de su asistencia a la cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima, como parte de las naciones invitadas a la cita. EFE

