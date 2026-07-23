El primer ministro iraquí promete en Teherán que su territorio no será usado contra Irán

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Bagdad, 23 jul (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, prometió este jueves que «no permitirá que ninguna amenaza» contra Irán provenga de Irak, durante su visita oficial en el país, donde reafirmó «la solidez de las relaciones» y abogó por «inversiones conjuntas en diversos sectores».

Al Zaidi encabezó la delegación iraquí en las conversaciones con la parte iraní, representada por su presidente, Masud Pezeshkian, y «ambas partes abordaron diversos temas de interés mutuo, incluyendo el establecimiento de un mecanismo para el funcionamiento del comité económico conjunto iraquí-iraní», indicó en un comunicado la Oficina de Prensa del primer ministro.

La nota hizo hincapié en que la seguridad de ambos países «está interrelacionada y que no permitirán que ninguna amenaza contra Irán provenga de territorio iraquí», y abogó por inversiones conjuntas en diversos sectores.

El mandatario iraquí se encuentra de viaje oficial en el país tras la invitación del presidente iraní en su segunda visita fuera del país después de que el nuevo jefe del Ejecutivo iraquí viajara la semana pasada a Estados Unidos.

Al Zaidi aseguró que «su visita tiene como objetivo abordar cuestiones que atañen a ambos países y a la región», en medio de la escalada en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos y de los esfuerzos del primer ministro de desarmar a las milicias proiraníes.

No obstante, Bagdad no detalló si se abordó con Teherán esta cuestión.

Al finalizar las conversaciones entre los mandatarios, Al Zaidi y Pezeshkian «presidieron la ceremonia de firma de varios acuerdos y memorandos de entendimiento».

Entre ellos, está uno sobre el transporte internacional de mercancías por tierra; la ampliación de la línea ferroviaria de Kermanshah a Khosravi, Khanaqin y Bagdad; acuerdo de hermanamiento entre la municipalidad de Bagdad y la de Teherán; y uno en materia de administración pública y capacitación de recursos humanos. EFE

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