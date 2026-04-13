El primer ministro irlandés felicita a Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

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Dublín, 13 abr (EFE).- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, felicitó a Peter Magyar por su victoria en las elecciones de Hungría y confió en que ambos países reforzarán sus relaciones bilaterales en un marco de valores compartidos y de pertenencia a la Unión Europea (UE).

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, también destacó que la ciudadanía húngara acudió en «gran número» a las urnas para ejercer «su derecho democrático» en los comicios parlamentarios de este domingo.

Martin también extendió sus felicitaciones al partido Tisza de Magyar, que derrotó al ultranacionalista Viktor Orbán, que estuvo 16 años en el poder.

El ‘taoiseach’ (primer ministro) recordó que Irlanda ostentó la presidencia rotatoria de la UE cuando Hungría ingresó en 2004 en el bloque comunitario y que Dublín se prepara ahora para asumirla de nuevo en el segundo semestre de este año: «Esperamos trabajar con el nuevo Gobierno húngaro», dijo.

Martin agregó que con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, Irlanda y Hungría reforzarán y ahondarán en sus relaciones bilaterales. EFE

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