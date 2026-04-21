El primer ministro neozelandés supera una moción de confianza dentro de su partido

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Sídney (Australia), 21 abr (EFE).- El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, superó este martes una moción interna de confianza sobre su liderazgo del conservador Partido Nacional, en medio de una caída en su popularidad y tensiones dentro de su formación política, según informaron medios locales.

La votación, celebrada durante una reunión del partido que se prolongó por más de dos horas, fue impulsada por el propio Luxon con el objetivo de zanjar las crecientes especulaciones sobre su continuidad en el cargo.

«Presenté una moción formal de confianza en mi liderazgo y fue aprobada», declaró el mandatario tras el encuentro en declaraciones recogidas por la cadena pública RNZ, asegurando que cuenta con el respaldo de sus diputados.

El jefe de Gobierno subrayó que el resultado de la votación «confirma» el apoyo interno que, según él, ya venía recibiendo, y dio por cerrado el asunto.

No obstante, evitó responder preguntas de la prensa al término de la reunión, limitándose a afirmar que no participará en lo que calificó como «especulaciones y rumores» mediáticos.

La decisión de someter su liderazgo a votación llega tras varios sondeos que sitúan al Partido Nacional con niveles de apoyo en torno al 30 %, lo que pone en riesgo la capacidad de la actual coalición de gobierno para revalidar el poder en las elecciones previstas para noviembre de este año.

Además, la popularidad de Luxon también ha registrado un descenso significativo en los últimos meses, en un contexto marcado por señales de debilitamiento económico y aumento del desempleo, factores que han erosionado la percepción pública de su gestión.

Luxon, exejecutivo del sector aéreo y líder del Partido Nacional desde 2021, encabeza el Ejecutivo neozelandés desde las elecciones de 2023, tras el mandato de la laborista Jacenda Ardern.

La tasa de desempleo más reciente en Nueva Zelanda se situó en el 5,4 % en el cuarto trimestre de 2025, según datos oficiales, lo que supone un ligero aumento frente al 5,3 % del trimestre anterior y el nivel más alto desde 2015.

Este incremento refleja un deterioro del mercado laboral en un contexto de desaceleración económica, con unas 165.000 personas desempleadas en un país de unos 5,3 millones de habitantes, lo que ha derivado en una fuerte salida de ciudadanos al extranjero.

En 2025, más de 120.000 personas abandonaron el país, una de las cifras más altas registradas, con un flujo especialmente marcado hacia Australia. EFE

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